Ancelotti ne doute pas du PSG

Malgré une avance plus que confortable en tête du Championnat de France, le PSG nourrit beaucoup de doutes. La formation de Mauricio Pochettino ne séduit pas, ne semble pas progresser alors que le Real arrivera mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes.

Si les plus sceptiques prévoient une nouvelle élimination prématurée du PSG en Ligue des champions, d'autres avancent que Messi, Mbappé et compagnie relèveront le niveau quand il le faudra. Et le 8e aller de la C1 constitue l'occasion de le montrer.

Ancelotti : "Cela pourrait être une finale"

Carlo Ancelotti semble aussi abonder dans ce sens. "Pour un entraîneur, ce n'est pas un match difficile à préparer car les joueurs sont motivés et je suis certain qu'ils seront à 100% dans la tête", a jugé l'entraîneur du Real, cité par RMC Sport, en conférence de presse, en évoquant l'état d'esprit des Parisiens.

Celui qui a coaché le PSG au début de l'ère du Qatar il y a 10 ans, espère surtout que ses protégés, avec ou sans Karim Benzema, élimineront un rival : "Cela pourrait être une finale. Nous avons envie d'éliminer un adversaire pour le titre." Le coup d'envoi de cette double confrontation sera donné mardi soir à Paris.