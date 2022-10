L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, vient de répondre du tac au tac à Xavi, son homologue du FC Barcelone. Ce dernier avait déclaré que la Ligue des champions n'est pas toujours remportée par la meilleure équipe d'Europe.



"Je voudrais toujours gagner la Ligue des champions. Bien que la Liga soit très importante, la Ligue des champions est la plus importante. La gagner signifie beaucoup. Ce sont deux compétitions différentes, a commencé par confier l’entraineur italien. Dans l'une, vous jouez 38 matchs et dans l'autre, les qualifications se jouent sur 180 minutes où les petits détails sont très importants. Parler de chance ou de malchance peut cacher les problèmes que vous avez ou le mérite de l'équipe rivale. Si je dis par exemple qu’Osasuna a été chanceux, je cache les problèmes défensifs que nous avions dans la circulation du ballon et le mérite du rival".

« Le Real maitrise les détails qui font gagner »

Ancelotti est d’accord pour dire que la C1 se joue sur des détails, mais pour lui ce sont des détails qui peuvent être « maitrisés ». « En Ligue des champions, ils peuvent marquer trois buts en six minutes, comme cela m'est arrivé en finale, ou en marquer deux en une minute en demi-finale. Dans son histoire, le Real Madrid a été l'équipe qui a le plus soigné ces détails ».



"Les petits détails ont déterminé tout cela et cela a surpris beaucoup de monde. Même nous. Je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet. Vous devez évaluer ce qui est le mieux et chacun a son opinion. Jouer du bon football, c'est beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne faites qu'une seule chose bien. Il est plus facile de dire que la Ligue des champions est gagnée par les meilleurs", a conclu Ancelotti, clouant ainsi le bec à l’entraineur blaugrana.