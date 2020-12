Alassane Pléa, révélation européenne de l'automne

Etre impliqué sur neuf buts lors des cinq premières journées de Ligue des Champions est une performance exceptionnelle, surtout quand elle est réalisée par un joueur qui n'est ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi, ni Robert Lewandowski. L'an passé, Erling Haaland y était parvenu pour se révéler. Cette saison, Alassane Pléa y est arrivé pour s'affirmer. Avant de se déplacer à Madrid pour affronter le Real, le joueur de Mönchengladbach a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives pour sa découverte de la C1. Ce bilan lui permet d'être le joueur le plus décisif de la compétition. Mais ces chiffres pourraient encore grimper. Le club allemand n'a besoin que d'un match nul en Espagne pour atteindre les huitièmes de finale et poursuivre son aventure dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. S'il atteint cet objectif, le pensionnaire de Bundesliga le devra en grande partie à son attaquant français.

A la pointe de l'attaque, Alassane Pléa sait tout faire

En tête du groupe B devant le Shakhtar Donetsk, le Real Madrid et l'Inter Milan, Gladbach a aussi la meilleure attaque de la compétition à égalité avec Barcelone et le Bayern Munich. Quand il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions au début du mois d'octobre, imaginer un tel scénario aurait été impossible. Annoncer le Français à ce niveau-là aussi. Avec Marcus Thuram, le joueur acheté à Nice en 2018 a prouvé que sa progression n'a aucune limite. Après s'être facilement adapté à la Bundesliga, Alassane Pléa a rapidement dompté la Ligue des Champions. A la pointe du 4-2-3-1 de Marco Rose, le joueur de 27 ans sait faire la différence avec ses décalages, ses passes et son sens du but. D'abord décisif en servant ses coéquipiers et notamment Marcus Thuram à deux reprises pour accrocher le Real Madrid, il a débloqué son compteur avec un triplé sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. L'international français a ensuite failli remettre ça contre l'Inter Milan mais son troisième but a été refusé pour une position illicite de Breel Embolo. Sans ça, il aurait été le co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec Alvaro Morata, Marcus Rashford et ... Erling Haaland.