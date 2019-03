Al Khelaïfi: "Le penalty à la 90e, je ne comprends pas"

Le coup est rude. Une fois encore, il est même terrible pour le Paris Saint-Germain qui semble maudit. "Tout le monde est déçu et triste, c’est un choc pour tout le monde, pour les joueurs et bien sûr les supporters", reconnaît Nasser Al Khelaïfi en zone mixte. Cette élimination contre Manchester United dès les 8e de finale de la Ligue des champions va assurément laisser des traces. Forcément. Encore plus par la manière et ce sentiment général au sein du club que le PSG était supérieur à son adversaire sur le terrain.

"On avait été là-bas (à Old Trafford) pour gagner et faire un grand match, mais ici on donne un cadeau après 2 minutes, après on a contrôlé tout le match, c’était notre match, 72% de possession pour nous !", a expliqué dépité le président du club champion de France. Les chiffres de possession n’expliquent pas les deux erreurs gigantesques de Kehrer puis Buffon qui ont permis à Manchester United des rester vivants dans ce duel. Et surtout de profiter pleinement d’un penalty que beaucoup vont ressasser longtemps.

"C’est notre faute mais le penalty à la 90e je ne comprends pas. Ce n’est pas comme en mathématique où 1+1 font 2… On va analyser ce match mais honnêtement si on le rejoue 10000 fois on ne le perd pas, j’en suis sûr, je le garantis. Mais ce penalty à la 90e…", poursuite Al Khelaïfi encore sonné.

Il faut désormais penser à demain et aux inévitables ajustements. "J’ai confiance dans le coach", a-t-il répété à plusieurs reprises, évoquant seulement comme pour éviter tout emballement: "On veut calmer les choses, analyser ce qu’on a fait, ce que le coach veut aussi car c’est très important on a confiance en lui". Un Thomas Tuchel qui lui aussi se demande encore comme le PSG a pu laisser filer la qualification de la sorte.