Ajax-Overmars: "Ce que gagne un joueur du Real, chez nous c'est pour toute l'équipe"

L'Ajax va tenter de renverser le Real Madrid ce mardi au stade Santiago Bernabeu en 8e de finale retour de la Ligue des champions (victoire 2-1 du Real à l'aller). Une mission compliquée mais que Marc Overmars, le directeur sportif du club néerlandais croit possible. Notamment parce que l'Ajax avait su gêner considérablement un Real très réaliste à l'aller...

Interrogé sur la gigantesque différence de moyens financiers entre les deux équipes, il a avoué que son équipe ne pouvait pas lutter sur ce plan. Avec un budget de 28 millions pour les salaires contre 630 millions pour le Real, l'écart est énorme. "On a peut-être 2 ou 3 joueurs qui gagnent un peu plus mais mon budget est petit", a-t-il expliqué à AS. Relancé sur le salaire de Bale (plus de 20 millions d'euros alors qu'il n'est plus titulaire), il rétorque: "C'est possible que ce soit le double. Ce que gagne un joueur (Bale), chez nous c'est pour toute l'équipe" !