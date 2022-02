Ajax : Haller continue d’empiler les records

Rien ni personne n'arrête Sébastien Haller en Ligue des Champions. Auteur de son onzième but de la saison ce mercredi face au Benfica (2-2) en huitièmes de finale aller, l'international ivoirien avait pourtant mal commencé sa rencontre en marquant contre son camp. Il ne lui a fallu que quelques minutes pour surmonter cet accroc. Et le bilan de l'ancien Auxerrois aurait pu être encore meilleur s'il avait fait preuve de plus du justesse sur une reprise du gauche, seul face au but.

Sébastien Haller in the #UCL

◉ Most goals scored in first two games (5)

◉ Most goals scored in first five games (9)

◉ Most goals scored in first six games (10)

◉ Most goals scored in first seven games (11)

And he even had time to put one in his own net. 😅 pic.twitter.com/qVsaRLbAWr

— Squawka Football (@Squawka) February 23, 2022