Ajax-De Ligt: "Je crois qu’on va se coucher tard !"

Une nouvelle génération de l'Ajax Amsterdam est entré en pleine lumière ce mardi, à Madrid, où les coéquipiers de Matthijs De Ligt ont éliminé le grand Real dès les 8e de finale en effaçant la défaite de l'aller (1-2) en produisant une performance d'anthologie à Bernabeu (1-4). Le capitaine savourait ce résultat historique au micro de RMC Sport.

"C'est incroyable. On savait qu'il y aurait de l'espace, on sait qu'il n'aime pas les espaces dans leur dos, a expliqué le défenseur. On voulait leur rendre la vie difficile en première période et c'est ce qu'on a fait. On sait qu'on a une belle équipe, qu'on peut réussir beaucoup de choses. Il suffisait de marquer un ou deux buts, nos deux premières occasions rentrent au fond, forcément, ça met en confiance. Quand je vois comment nos attaquants ont défendu, comment on a défendu sur coups de pied arrêtés...", décrit-il, admiratif, avant d'évoquer le grand absent de la soirée, son homologue madrilène dans une sortie lourde de sens : "Le carton jaune pris par Ramos à l'aller nous a un peu boostés. On savait que même avec Ramos (dans l'équipe), on avait une chance." De quoi faire regretter un peu plus encore sa mauvaise inspiration du match aller au rugueux défenseur espagnol.

Conclusion de De Ligt, dont le Directeur sportif Marc Overmars avait annoncé le matin du match dans les colonnes de AS le probable départ de son jeune capitaine (19 ans) en fin de saison : "On avait déjà posé beaucoup de problèmes au Bayern (1-1, 3-3 en matches de poule), maintenant, on élimine le tenant du titre. Je crois qu’on va se coucher tard !"