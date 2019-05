Ajax-De Jong: "Cela n'aurait pas pu être plus douloureux"

La remontée fantastique de Tottenham pour priver l'Ajax Amsterdam de la finale de la Ligue des champions à l'ultime seconde, avec un triplé signé Lucas (2-3), va évidemment être particulièrement difficile à digérer. "Cela n'aurait pas pu être plus douloureux", a plaidé Frenkie de Jong à l'issue de la rencontre pour Fox sport. Le milieu de terrain qui a signé au Barça, renversé la veille, a reconnu: "On a bien commencé mais en deuxième période, ils ont changé leur manière de jouer, ils l'ont bien fait et pas nous. (...) Je pense que nous méritions d'aller en finale, encore plus si on prend la saison dans son ensemble, mais ils ont eu plus de chance."