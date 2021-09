AC Milan : Sept ans plus tard, le Milan retrouve la Ligue des Champions

We are finally #BackHome: let's relive some glorious memories with Paolo Maldini ❤️🖤

Pioli et Zlatan le duo complémentaire

Il aura fallu sept ans à l'un des plus grands clubs au monde et un historique du foot européen pour regoûter à la plus grande des compétitions européennes. L'AC Milan n'avait plus disputé le moindre match de Ligue des Champions depuis le 11 mars 2014, après une élimination précoce en huitièmes de finale face à l'Atletico Madrid (4-1, 0-1 à l'aller). Une éternité pour le deuxième club le plus titré de la compétition avec 7 trophées en 11 finales disputés. Mais depuis beaucoup de choses se sont passés, notamment avec la mauvaise gestion du club depuis la vente de Silvio Berlusconi en 2017, les mauvais résultats et les mauvais choix de recrutements se sont enchaînés durant des années, plongeant le club dans le milieu de tableau de la Série A, alors qu'il était habitué aux joutes européennes.i, l'ancien défenseur véritable légende du côté de Milan est devenu un directeur sportif respecté avec plusieurs gros coups à son bagage comme Théo Hernandez, Fikayo Tomori ou encore Zlatan Ibrahimovic.Le suédois est d'ailleurs l'une des clés de voûte du projet qu'il a littéralement boosté depuis son arrivée libre en janvier 2020, il aura fait basculer les rossoneri dans une autre dimension. Avec sa forte personnalité, son goût du travail prononcé et son physique spectaculaire à bientôt 40 ans, le géant suédois a permis d’insuffler une nouvelle identité de jeu et de spectacle dans un effectif pourtant très jeune.