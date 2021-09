L'entraîneur de l'AC Milan, Stefano Pioli, a lancé un avertissement à son équipe avant le match de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. Les Rojiblancos se rendent à San Siro mercredi soir, forts d'un bon début de saison 2021/22. L'équipe de Diego Simeone a perdu son premier match de la saison, à Alaves le week-end dernier, et a débuté sa campagne européenne par un match nul 0-0 à domicile contre Porto.

"Un grand entraîneur"

Cependant, malgré ce faux pas au Pays basque, Pioli se méfie de la menace que représente le champion en titre de la Liga à Milan pour son équipe. "Nous faisons notre travail et profitons des situations qui nous permettent de nous améliorer", a-t-il confié à Marca. "Étant une équipe jeune, nous mettrons toujours de l'énergie et de l'enthousiasme. "Je ne pense pas qu'ils (l'Atletico Madrid) soient dans une mauvaise passe car jusqu'à samedi dernier, ils n'avaient pas perdu cette saison. Ils ont un grand entraîneur et des joueurs expérimentés, si nous faisons des erreurs, ils peuvent nous faire beaucoup de dégâts. "