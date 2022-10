AC Milan : Leao de plus en plus haut avec Milan

A Londres, mercredi dernier, "Rafa" avait été l'un des rares Milanais à surnager dans un match dominé par les Anglais, qui se sont relancés avec une nette victoire 3-0 après leurs débuts ratés en C1. A égalité de points (quatre) à un point du RB Salzbourg, leader de la poule, "Rossoneri" et "Blues" se retrouvent à San Siro avec l'occasion, pour le vainqueur éventuel, de prendre une option pour les huitièmes de finale. Pour tenter l'exploit, Milan compte plus que jamais sur les fulgurances de son jeune Portugais de 23 ans. Pour la première fois, la saison dernière, il avait atteint le "double chiffre" en buts et passes décisives (11 buts, 10 passes). Sa fin de saison stratosphérique avait largement contribué au scudetto de l'AC Milan, avec notamment ses trois offrandes lors de la dernière journée sur le terrain de Sassuolo (3-0).

Cap à franchir

Celui qui manquait parfois de régularité est resté sur le haut de la vague depuis, avec déjà quatre buts, dont un doublé dans le derby contre l'Inter Milan (3-2), et quatre passes décisives en neuf journées de championnat. Arrivé à l'été 2019 à Milan, après une saison à Lille, Leao n'a jamais été aussi fort, faisant virevolter les défenses de Serie A tout en donnant l'impression de ne jamais forcer. La seule défaite milanaise en championnat, contre Naples (1-2), est survenue en son absence, pour cause de suspension. Comme la plupart de ses jeunes partenaires, il lui reste à franchir le cap en Ligue des champions, compétition où il n'a marqué qu'une fois dans sa jeune carrière et n'a gagné qu'une fois en sept matches.

Une croissance qui lui ouvrirait aussi sans doute pour de bon les portes de la sélection du Portugal, où le joueur dont l'anniversaire tombe le jour de la fête nationale (10 juin) n'est encore qu'un joker de luxe (trois titularisations en onze sélections pour aucun but). "Rafa a des possibilités incroyables, il ne lui manque pas grand chose mais il doit encore travailler", a rappelé samedi Stefano Pioli après la victoire contre la Juventus. Contre les Bianconeri, Leao n'a pas marqué mais touché deux fois les montants. Il n'a pas ménagé non plus sa peine pour se replier, notamment en seconde période où on l'a vu rattraper en trois foulées le Turinois Danilo qui espérait partir en contre.

Chelsea à l'affût

"Un tel retour, ça montre qu'il est dans le match, à disposition de l'équipe", se félicite Pioli, qui estime pourtant que le "dernier morceau" que le feu-follet parfois incontrôlable doit encore améliorer est "la phase de non possession de balle". En coulisses, les discussions sont lancées pour essayer de prolonger le joyau, sous contrat jusqu'en 2024. C'est la volonté du club milanais, mais le montant de l'opération pourrait ne pas correspondre à la "sagesse" financière en place depuis quelques saisons. Le Portugais, outre des prétentions salariales largement revues à la hausse, souhaiterait que Milan prenne en partie en charge ce qu'il doit encore au Sporting Lisbonne, à savoir une vingtaine de millions d'euros, selon la presse.

Leao a été condamné à régulariser sa situation auprès de son club formateur après être parti sans indemnité de transfert pour Lille en 2018. Si aucun accord n'est conclu avant le Mondial-2022 au Qatar, où la cote de l'ailier pourrait encore grimper, ne resterait sans doute pour Milan qu'à faire fructifier son investissement - Leao était arrivé pour quelque 35 millions d'euros en 2019. Et parmi les acheteurs potentiels, les Rossoneri en connaissent déjà au moins un, qui s'était montré prêt à faire un gros chèque l'été dernier: son adversaire de mardi, Chelsea.