AC Milan - Inter: Lautaro Martinez persuadé qu'un penalty aurait dû être sifflé

C'est un fait de jeu qui aurait pu enfoncer encore un peu plus l'AC Milan avant le match retour. De mercredi soir, l'Inter s'est imposé 2-0 en demi-finale de la Ligue des Champions contre son plus grand rival. À la demi-heure de jeu, alors que les Nerrazzuri dominent largement leur adversaire, Lautaro Martinez s'écroule dans la surface.

"Je n'avais pas besoin de me jeter"

Sans hésiter, l'arbitre désigne le point de penalty et adresse un carton jaune à Simon Kjaer. Mais finalement, la VAR va demander à l'arbitre de la rencontre de réviser ce penalty. Au ralenti, on remarque un léger contact du défenseur sur l'Argentin. Pas de quoi offrir un penalty selon monsieur Manzano qui annule sa décision et le carton jaune. Après la rencontre, Martinez, qui n'a pas digéré ce revirement de situation, est revenu sur ce fait de jeu. "Je sens un contact (de Kjaer), donc ça me fait tomber. Je n’avais pas besoin de me jeter, il y avait contact mais l’arbitre en a décidé autrement."