AC Milan : Ibrahimovic ne débutera pas face à Porto

Pour Zlatan Ibrahimovic, ce sera trop juste. Revenu sur les terrains ce samedi à l'occasion du succès de l'AC Milan contre l'Hellas Vérone (3-2), l'attaquant n'a disputé que 15 minutes lors de ce match. Il revenait d'une blessure au genou, puis avait enchaîné sur une blessure au tendon d'Achille. En conséquence, l'ancien joueur du PSG avait dû déclarer forfait pour les deux premières rencontres de Ligue des Champions du club lombard, face à Liverpool (3-2) et l'Atlético de Madrid (1-2). Mardi soir face à Porto, à l'occasion de la troisième journée de la phase de poules de la compétition (21 heures) il sera bien dans le groupe mais ne postulera pas à une place de titulaire, qui devrait logiquement revenir à Olivier Giroud à la pointe de l'attaque.

"Très important pour nous de l'avoir en bon état"

Ce lundi en conférence de presse, Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, s'est confié sur la situation physique du natif de Malmo. " Il est certainement mieux, mais il n'est pas en mesure de jouer dès la première minute", a-t-il indiqué, avant de parler du duel potentiel duel avec le défenseur central portugais Pepe. " Ce sont deux joueurs physiques et caractériels. Ibra va bien, mais c'est très important pour nous de l'avoir en bon état. Il est prêt à rivaliser avec n'importe quel joueur."



Les joueurs de Pioli se doivent d'obtenir un résultat car ils comptent 0 point en dernière position du groupe B. Porto a pris un point contre l'Atletico Madrid et l'entraîneur a admis que ce ne serait pas facile sur la pelouse de l'Estadio do Dragao. "Nous affrontons un adversaire solide et compact. Ils ont des joueurs offensifs rapides et un entraîneur bien préparé. Ce sera un match qui présentera des difficultés typiques des matchs de haut niveau", a-t-il analysé.