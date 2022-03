Absence prolongée pour Cristiano Ronaldo ?

Manchester United a subi la loi de son rival de City, dimanche à l’Etihad Stadium (1-4). Un derby à sens unique et auquel n’a pas participé la star des Red Devils, Cristiano Ronaldo. Le Portugais a dû déclarer forfait au dernier moment en raison d’un problème à la hanche. Une blessure qu’il a contractée en milieu de semaine et dans des conditions qui restent floues.

Rangnick pas rassurant au sujet de Ronaldo

Après le match, Ralf Rangnick, le coach mancunien, s’est exprimé à propos de sa star. « Je dois croire mon département médical, notre médecin est venu me voir vendredi matin avant l'entraînement et m'a dit que Cristiano ne pouvait pas s'entraîner à cause de problèmes avec sa hanche et la même chose samedi », a confié le coach allemand en conférence de presse.

Au micro de Sky Sports, l’Allemand a aussi été questionné au sujet de CR7. Il lui a été demandé s’il va pouvoir compter sur le quintuple Ballon d'Or lors des prochaines sorties de son équipe. Le calendrier immédiat d’United reste très corsé, alors que se profile le spectre d’une saison blanche et sans qualification pour la C1. « Je ne sais pas quand lui et Cavani vont revenir. J'espérais qu'ils seraient disponibles pour ce match. Nous avons deux matchs importants à venir contre les Spurs et l'Atletico et nous devons nous concentrer pleinement là-dessus », a répondu Rangnick.