Lyon, comme une évidence. Toujours intouchables sur le plan hexagonal, les Fenottes, bien que diminuées, ont dominé le Paris Saint-Germain (1-0) en demi-finale de la Ligue des Champions à San Mamés (Bilbao), grâce à un but de Wendie Renard (67eme). Pourtant privées de Griedge Mbock, Amandine Henry et Ada Hegerberg notamment, les championnes de France en titre n’ont pas vraiment tremblé ce mercredi soir pour continuer leur saison avec un dernier rendez-vous très important à venir. Quelques semaines après un match déjà très serré entre les deux formations en finale de la Coupe de France (0-0, 4-3 tab), Lyon a remis ça sur le plus petit des écarts. Dans une rencontre musclée, où les deux équipes ont fini à dix, c’est une tête pleine d’autorité de Renard sur un coup-franc d’Amel Majri qui a donné la victoires aux siennes, alors que Christiane Endler était impuissante. Une action survenue suite à l’expulsion de Grace Geyoro, pour un second carton jaune, alors que Nikita Parris a, elle, aussi vu rouge peu après (75eme) et manquera la finale, le 30 août prochain.

LYON NE VEUT PAS RENDRE SON TROPHÉE

Si les Parisiennes étaient particulièrement remontées contre l’arbitrage à la fin de la rencontre, Nadia Nadim aurait pu être expulsée en première période et Lyon aurait pu également bénéficier d’un penalty pour un accrochage dans la surface sur Kadeisha Buchanan. Sur 14 titres de suite en championnat de France, Lyon pourra encore une fois marquer un peu plus l’histoire dans quelques jours au Stade d’Anoeta de Saint-Sébastien (20h00). Contre Wolfsburg, qui a sorti Barcelone (1-0) mardi soir, les joueuses de Jean-Luc Vasseur disputeront une 5eme finale de Ligue des Champions de suite et viseront un 7eme titre européen. Cette affiche franco-allemande sera la 3eme en finale de la coupe d’Europe, après 2013, 2016 et 2018. Pour l’heure, les Lyonnaises mènent 2-1 dans leurs confrontations contre les coéquipières de Pernille Harder à ce stade de la compétition et ont gagné les deux derniers matchs (1-1, 4-3 tab et 4-1, ap). De plus, depuis, les Fenottes ont également battu Wolfsburg deux fois lors des quarts de finale de la C1 en 2019 (2-1 et 2-4).