Une Super Ligue aussi pour les féminines ?

La FIFA qui n'a pas tardé à la réaction de cette nouvelle Superligue, en annonçant qu'elle "ne peut que désapprouver une Ligue européenne fermée et dissidente hors des structures du football" va avoir du pain sur la planche. Ce ne sera pas uniquement chez les hommes que les instances du football mondial vont devoir s'opposer au projet, mais aussi dans le football féminin. Dans le communiqué officiel de la Superligue, publié ce dimanche soir, les clubs fondateurs ont annoncé vouloir intégrer les féminines dans ce projet, "Dès que possible, après le début de la compétition masculine, une Superligue féminine sera également lancée afin d’aider au développement du football féminin et le faire avancer comme jamais auparavant".

L'OL et le PSG pas annoncés dans cette réforme Cette nouvelle a été annoncée, juste après la demi-finale retour de Ligue des Champions remportée par les Parisienne sur la pelouse de l'OL sur le score de 2-1 (2-2 sur les deux matchs mais le PSG qualifié grâce au but à l'extérieur). Les Lyonnaises, quintuples tenantes du titre avant cette élimination, ne seraient pour le moment pas intégrées dans cette Superligue. Les Parisiennes non plus. Pour l'heure les clubs féminins fondateurs de cette compétition seraient les mêmes que ceux de la Superligue masculine. Ce seraient donc : AC Milan, Arsenal, Atlético, Chelsea, FC Barcelone, Inter, Juve, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real et Tottenham. Les meilleurs clubs européens féminins tels que l'OL, le PSG, Wolfsburg ou le Bayern Munich, ne participeraient pour le moment pas à cette compétition.