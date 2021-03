Ligue des Champions (F) : Vers un choc PSG-OL en quarts

Le verdict est tombé. Ce vendredi avait lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions féminines. Les deux clubs français actuellement encore en course, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, sont susceptibles de se rencontrer en quarts de finale. Un classique du football féminin français. L'an passé, les deux clubs s'étaient retrouvés à l'occasion des demi-finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs, et le dernier mot était revenu à l'OL (0-1). Cette année, le match aller de D1 a été à l'avantage du PSG, le 20 novembre dernier, qui s'était imposé sur la plus petite des marques (1-0). Pour ce qui est du match retour, il aura lieu pas plus tard que ce samedi à 21h00, dans le cadre de la 16eme journée.

Le PSG doit encore jouer son huitième de finale retour

Les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions féminine :

Paris Saint-Germain

Olympique Lyonnais

En ce qui concerne la Ligue des Champions, l'OL est officiellement qualifié pour les quarts de finale, après avoir éliminé les Danoises de Brondby. Lors de leur huitième de finale aller, le 4 mars dernier, du côté du Groupama Stadium, les Fenottes s'étaient imposées (2-0). Ensuite, lors du match retour, l'Olympique Lyonnais avait récidivé, s'imposant, cette fois 3-1, du côté du Brondby Stadion, au Danemark. De son côté, le PSG a vu sa double confrontation avec le Sparta Prague être grandement perturbée par le coronavirus, en ce qui concerne la programmation mais également l'ordre de ces deux rencontres. Résultat, le club de la Capitale n'a disputé, pour le moment, que son match aller, ce mardi après-midi, du côté du stade municipal Georges Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye, pour une large victoire (5-0). Quant au match retour, il aura lieu ce mercredi à 14h30.Bayern Munich (ALL) - Rosengard (SUE)ou Sparta Prague (RTC) -FC Barcelone (ESP) - Manchester City (ANG)Chelsea (ANG) - Wolfsburg (ALL)