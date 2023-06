Grâce à une remontada contre Wolfsburg, le FC Barcelone remporte sa deuxième Ligue des Champions féminine !

La remontada ne s’applique pas qu’aux hommes. Ce samedi, la section féminine du FC Barcelone a remporté sa deuxième Ligue des Champions en renversant Wolfsburg (3-2). Rapidement devant au score, les Allemandes ont concédé un doublé de Patricia Guijarro (48e et 50e) pour voir les Espagnoles recoller à hauteur. Avant cela, Ewa Pajor (3e) et Alexandra Popp (37e) avaient fait le break en faveur de Wolsburg. Finalement, Fridolina Rolfö a inscrit le but victorieux (70e) en faveur des Catalanes. C’est une deuxième Ligue des Champions pour le FC Barcelone après celle remportée en 2021.