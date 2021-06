60 000

La Hongrie veut gêner les Bleus

Victorieuse contre l'Allemagne mardi soir à Munich pour son entrée en lice dans le Championnat d'Europe (1-0),. Les conditions seront particulières pour les Bleus car ils évolueront dans un stade qui sera complet (spectateurs). En effet, si les dix autre stades possèdent une jauge maximale afin de contrer le Covid-19, ce n'est pas le cas à Budapest. En plus de l'aspect émotionnel, il faudra composer avec une chaleur qui sera élevée, jusqu'à 33°C sont prévus.En conférence de presse, Hugo Lloris l'a reconnu sans peine, il sera "plus compliqué de communiquer sur le terrain" du fait de l'ambiance attendue dans les tribunes. Pour autant, l'objectif sportif n'a pas été ignoré par Didier Deschamps qui a affirmé vouloir se qualifier pour les huitièmes de finale dès samedi, sans attendre la rencontre face au Portugal, prévue mercredi soir. "a-t-il clamé en conférence de presse. Sondé sur l'état de forme de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, le natif de Bayonne a été rassurant : "Je confirme que Lucas a eu un petit souci pendant la préparation et cela a été bien géré. Benjamin a eu ce choc mais qui n'a pas eu de conséquences. Il n'y a pas de souci sur la fraîcheur et la disponibilité de ces joueurs."En face, la Hongrie va avoir à cœur de s’étalonner face aux champions du monde, surtout après avoir su opposer une belle résistance au Portugal, avant de craquer devant Raphael Guerreiro et le doublé de Cristiano Ronaldo (0-3). "(aujourd'hui, ndlr)a commenté Marco Rossi, le sélectionneur de la Hongrie, qui a considéré la sélection tricolore comme la favorite lors de ce Championnat d'Europe.