Pays de Galles : Bale ne s’inquiète pas

Capitaine du pays de Galles, Gareth Bale est l’un des huit survivants de l’équipe qui avait atteint, à la surprise générale, le dernier carré de l’édition 2016 du championnat d’Europe, et s’était inclinée face aux futurs champions portugais (0-2). Mais pour le joueur du Real Madrid, prêté cette saison à Tottenham, les attentes des Gallois n’ont pas changé.

"Je pense que c’est similaire, a-t-il confié en conférence de presse, à la veille de leurs débuts dans la compétition, contre les Suisses à Bakou. Après 2016, les gens vont dire qu’on doit faire quelque chose, mais on a une équipe différente et le tournoi est différent. On a un groupe très difficile, comme la dernière fois. On connaît les qualités de l’Italie, qui est une grande nation, la Suisse fait partie des meilleures équipes et la Turquie a prouvé qu’elle pouvait battre des grandes équipes. C’est donc difficile de dégager un favori. Mais on compte bien réussir à nous en sortir, c’est notre objectif."

"Je sais que je n’ai pas marqué depuis longtemps"

Et s’il n’a pas marqué en sélection depuis octobre 2019, restant donc muet lors des onze derniers matchs des Dragons, Bale ne s’en fait pas. "Je sais évidemment que je n’ai pas marqué depuis longtemps. Mais j’ai fait six ou sept passes décisives durant ce laps de temps, j’arrive toujours à contribuer. Donc je ne m’inquiète pas. Je sais toujours où sont les filets, et si une opportunité se présente j’espère bien réussir à la saisir. Je me sens bien, je suis en forme et prêt à commencer", a encore lâché le joueur de 31 ans, à l’avenir plus qu’incertain. Mais il ne pense désormais plus qu’au rendez-vous continental, où les hommes de Rob Page, successeur de Ryan Giggs, accusé d’agression et écarté, comptent bien encore créer la surprise.