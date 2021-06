Sous le feu des critiques suite à l'élimination des Pays-Bas en huitièmes de finale de l'Euro, le sélectionneur des Pays-Bas Frank de Boer a démissionné, a annoncé mardi la Fédération néerlandaise de football (KNVB).

"J'ai décidé de ne pas continuer en tant que sélectionneur national. L'objectif n'a pas été atteint, c'est clair", a déclaré Frank de Boer dans un communiqué. Le contrat entre Frank de Boer et la KNVB stipulait que l'équipe néerlandaise devait aller au moins jusqu'en quarts de finale, or l'équipe "Oranje" a été contre toute attente éliminée dès les huitièmes par la République tchèque (2-0).

"Malgré tous les efforts de Frank, l'objectif d'au moins atteindre les quarts de finale n'a pas été atteint" a déploré Nico-Jan Hoogma, directeur de la KNVB. "Nous avions parié sur un meilleur Championnat d'Europe, mais cela n'a pas fonctionné. Le choix de Frank s'est avéré différent de ce que nous avions espéré", a-t-il regretté.

Arrivé en septembre 2020, de Boer quitte les Oranje plus tôt que prévu, lui dont la mission était de les mener à la Coupe du monde 2022 au Qatar. A l'Euro, les Néerlandais ont survolé le groupe C avec un sans-faute, trois victoires en trois matches contre l'Ukraine, l'Autriche et la Macédoine du Nord, mais ils se sont écrasés dès les huitièmes sur les surprenants Tchèques. Une élimination difficile à surmonter pour une équipe rajeunie qui aspirait à mieux, et pour un sélectionneur qui a subi une pluie de critiques au pays de Johan Cruyff, pour s'être affranchi du sacro-saint schéma tactique en 4-3-3.

Enorme surprise : les Tchèques sortent les Oranje !

"Pression"

De Boer, ancien défenseur international néerlandais (1990-2004), n'en est pas à son premier départ prématuré, lui qui a été renvoyé en quelques semaines de l'Inter Milan en 2016 puis de Crystal Palace en 2017.

Il a auparavant entraîné l'Ajax Amsterdam pendant 6 saisons (2010-2016), remportant quatre fois l'Eredivisie, et a été adjoint de Bert van Marwijk sur le banc de l'équipe nationale de 2008 à 2010, année de l'épopée jusqu'en finale du Mondial sud-africain. "Quand j'ai été approché pour devenir entraîneur national en 2020, j'ai pensé que c'était un honneur et un défi, mais j'étais aussi conscient de la pression qui s'exercerait sur moi dès ma nomination, cette pression ne fait maintenant qu'augmenter", justifie de Boer dans un communiqué.

Un successeur devra lui être trouvé avant le 1er septembre, date à laquelle les Pays-Bas joueront à Oslo un match éliminatoire de la Coupe du monde 2022 au Qatar, contre la Norvège. Aux éliminatoires du Mondial, les Oranje ont connu un départ mitigé, avec une deuxième place de leur groupe après trois matches disputés, derrière la Turquie qui les a battus le 24 mars à Istanbul. Leurs victoires ont été acquises aux dépens de très faibles adversaires: la Lettonie (2-0) et Gibraltar (7-0).