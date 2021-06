Arrivé en mai 2018 à la tête de l'Italie suite au traumatisme de la non-qualification pour la coupe du monde en Russie, Roberto Mancini a depuis su démontrer être le sélectionneur idéal pour cette génération de joueurs. Fort d'un bilan de 26 matchs sans défaites, la Nazionale défiera la Turquie, vendredi soir à Rome pour le match d'ouverture du Championnat d'Europe (21 heures) et le sélectionneur de l'Italie est apparu confiant en conférence de presse, ce jeudi.

"La Turquie regorge de talents"



"Le premier match est toujours le plus difficile. Nous devons nous débarrasser de la tension et ne pas penser à autre chose, nous concentrer uniquement sur notre travail et sur ce que nous devons faire. Il y aura un peu plus de pression avec le match d'ouverture du tournoi, et la Turquie regorge de talents, mais cela reste un match de football et nous devons nous concentrer sur cela", a demandé Mancini à son groupe. Avant d'évoluer devant les 16 000 fans du Stadio Olimpico, le technicien a affiché une confiance très importante pour le tournoi en général, sans préciser l'objectif dans la compétition.





"J'étais confiant il y a trois ans quand je suis arrivé, je le suis encore plus maintenant. Nous avons bien travaillé, nous avons des joueurs talentueux et un sentiment d'unité. Nous nous sommes amusés et nous voulons continuer à le faire. Si à la fin nous pouvons atteindre Londres (la finale se disputant à Wembley le 11 juillet, ndlr), alors nous en parlerons, mais je me sens très confiant", a glissé Mancini au sujet du possible début d'une nouvelle ère pour le football italien. Dans le groupe A, l'Italie devra également se mesurer à la Suisse (16 juin) et au pays de Galles (20 juin).