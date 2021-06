A une semaine de leurs débuts à l’Euro, et d’un choc contre l’Allemagne à Munich, les Bleus ne se sont pas manqués mardi soir au Stade de France. Opposés à la Bulgarie pour leur dernier match de préparation, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-0, grâce à un retourné acrobatique d’Antoine Griezmann (29e) et un doublé d’Olivier Giroud en fin de match (83e et 90e). Un attaquant de Chelsea entrée en jeu dès la 41e minute, suite à la béquille reçue par Karim Benzema, qui ne suscite pas trop d’inquiétude dans le camp tricolore.

46 buts en 108 sélections



Désormais relégué dans l'ombre du trio Benzema-Griezmann-Mbappé, Giroud a parfaitement pris la relève, même s’il a ensuite regretté de ne pas être suffisamment servi. Mais sur un service de la droite venu de Benjamin Pavard, puis de la gauche grâce à Wissam Ben Yedder, il a donc réussi à inscrire, de près, ses 45e et 46e buts avec les Bleus, pour sa 108e sélection. Plus que jamais deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, l’ancien Montpelliérain s’est encore rapproché du record de Thierry Henry (51 buts en 123 sélections). Un record qu’il a bien en tête…

"En aucun cas une obsession"



Au détour des sempiternelles questions sur ses relations avec Benzema, il avait d’ailleurs été interrogé deux jours plus tôt, lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Clairefontaine, sur cette place de deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Et sur la possibilité de dépasser Henry… "Il ne faut pas se fixer de limite dans la vie, avait-il répondu. J’estime que c’est réalisable, et ça reste un objectif. Ça me fait avancer, je suis quelqu’un de bosseur, de besogneux et d’ambitieux, et je vais tout faire pour y arriver. Maintenant, ce ne sera jamais au détriment du collectif. Et si j’ai un partenaire mieux placé lors d’une action, je serai le premier à lui faire la passe. Je suis quelqu’un d’altruiste et ce n’est pas quelque chose qui m’obsède. C’est un objectif, en aucun cas une obsession." Quoi qu’il en soit, cela pourrait bientôt devenir une réalité…

Deschamps : "Giroud, un mental à toute épreuve"