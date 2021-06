A 35 ans, Luka Modric reste un joueur de classe internationale. Ceux qui en doutaient ont pu le vérifier ce mardi en assistant à la rencontre entre la Croatie et l’Écosse, comptant pour l’ultime levée du groupe D de l’Euro. Alors que sa sélection était accrochée, le milieu de terrain du Real Madrid a débloqué la situation d’un magnifique extérieur du pied, réussi aussi de l’extérieur de la surface.

Modric a libéré les Croates



Ce chef d’œuvre de l’ancien Ballon d’Or, intervenu peu après l’heure du jeu (62e), a été crucial dans ce match très fermé car il a permis aux Vaterni d’éviter l’humiliation d’une élimination dès le premier tour de la compétition. Une fois que leur capitaine leur a montré la voie à suivre, les vice-champions du monde ont pu se libérer et se mettre même à l’abri avec le break assuré par Ivan Perisic à la 77e. L'Intériste clôturait la marque d'une belle reprise de la tête.



Modric s’était déjà distingué lors de la première période de cette rencontre, en tentant un tir passé légèrement au-dessus (22e). C’était juste après l’ouverture du score de Nikola Vlasic. Enfin titulaire dans ce tournoi, le milieu du CSKA a fait, lui, mouche en exploitant une belle remise de Perisic. Les Croates pensaient alors pouvoir l’emporter aisément, mais leurs opposants du jour n’ont pas abdiqué facilement.

L’Écosse y a cru une heure



La Tartan Army s’est même relancée juste avant la mi-temps à la faveur d’une frappe victorieuse de Callum McGregor (42e). Devant son public, elle croyait même pouvoir signer l’exploit en allant chercher la victoire. Malheureusement pour elle, le quart d’heure de pause l’a freiné dans son élan et au retour des vestiaires elle a été rattrapée par ses limites techniques.



Sans être beaucoup plus séduisante que sa rivale du jour, la Croatie a donc réussi à empocher le succès qu’elle convoitait. L’écart de deux buts au tableau d’affichage lui assure même la deuxième place du groupe, au détriment de la République Tchèque, qui a chuté contre l’Angleterre (0-1). C’était presque inespéré au bout de deux journées. Au prochain tour, Modric et consorts se mesureront au 2e du Groupe E.



Pour l’Écosse, en revanche, c’est un retour à la maison prématuré, comme lors de ses 10 précédentes participations à un tournoi majeur. Au moins, il n’y a pas de trajet à faire vu qu’elle se produisait à domicile.