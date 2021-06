5 - Karim Benzema a inscrit son 1er but avec la France depuis le 8 octobre 2015, 5 ans et 258 jours auparavant, soit le plus grand écart entre 2 buts avec les Bleus depuis Didier Deschamps (presque 7 ans entre son 3e et 4e but, également contre le Portugal). Enfin. #PORFRA #FRA pic.twitter.com/JUONgY9nnf

— OptaJean (@OptaJean) June 23, 2021

Deux tirs cadrés pour deux buts

33a 186j - Karim Benzema est le joueur de la France le plus âgé à inscrire minimum 2 buts dans un même match d'un tournoi majeur, à 33 ans et 186 jours. Fougue. #EURO2020 #PORFRA pic.twitter.com/2gkA2QIOZe

— OptaJean (@OptaJean) June 23, 2021

Meilleur buteur des Bleus dans cet Euro

Il lui aura fallu cinq matchs, depuis son retour en sélection, pour retrouver le chemin des filets. Ce mercredi soir, contre le Portugal (2-2), du côté de Budapest en Hongrie, lors de la troisième et dernière journée du groupe F de l'Euro 2020, Karim Benzema a enfin remarqué avec l'équipe de France, avec même un doublé.Son premier but est donc intervenu dans le temps additionnel de la première période (45eme+2), sur penalty. Il s'agissait alors de son tout premier but avec la France depuis le 8 octobre 2015, cinq ans et 258 jours auparavant. Soit le plus gros écart entre deux buts avec les Bleus depuis Didier Deschamps (presque sept ans entre son troisième et quatrième but, également contre le Portugal).Au retour des vestiaires, le Madrilène n'a pas tardé avant de s'illustrer de nouveau, cette fois, dans le jeu. Trouvé en profondeur par un excellent Paul Pogba et parti à la limite du hors-jeu, Benzema est ensuite venu ajuster Rui Patricio, d'un tir du pied droit à ras de terre (47eme), bien aidé également par le poteau rentrant.Une rencontre où le Tricolore, très en vue (60 ballons touchés), a donc eu largement de quoi s'exprimer, malgré les difficultés de l'ensemble du trio offensif, notamment dans le premier acte, dans le nouveau système tactique mis en place par Didier Deschamps, à savoir un 4-2-3-1.

Karim Benzema est le joueur de la France le plus âgé à avoir inscrit minimum deux buts dans un même match d'un tournoi majeur, à 33 ans et 186 jours. En seulement une rencontre, le Merengue est devenu le meilleur buteur de l'équipe de France dans cet Euro. L'ancien Lyonnais, élu homme du match, n'aura certainement pas envie de s'arrêter en si bon chemin. Et pourquoi pas poursuivre sa série, ce lundi soir (21h00, beIN SPORTS 1) contre la Suisse, à l'occasion des huitièmes de finale de cet Euro 2020.

Le résumé du match