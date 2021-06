Des trois attaquants qui composent le onze de la sélection tricolore, Kylian Mbappé est le seul à ne pas avoir marqué de but au championnat d’Europe. L’attaquant du PSG a beaucoup tenté, mais la réussite l’a fui. Une situation problématique pour un joueur de sa classe. Toutefois, il en faut bien plus à ses coéquipiers pour commencer à douter de lui.

Présent devant les journalistes ce samedi, Presnel Kimpembe a assuré que le manque d’efficacité de son compère n’est pas un sujet de discussion dans le vestiaire car chacun est convaincu qu’il va vite retrouver le chemin des filets. « La compétition n’est pas encore finie. Marquer cela ne va pas être un problème pour lui, a-t-il assuré. Après, il est au service du collectif. Donc je pense que c’est quelque chose qui ne vas pas tarder. Pendant les trois matchs il s’est créé beaucoup d’occasions. Il ne les a pas mises au fond mais il a participé aux actions offensives de l’équipe et surtout il a réussi à se créer des occasions. C’est le plus important pour l’équipe ».

🏆 Ce dernier fait partie des joueurs les plus actifs depuis l’entame de l’Euro et le défenseur du PSG n’a pas manqué de louer ses sacrifices pour l’équipe. "Antoine c'est un ancien Colchonero, il sait d'où il vient. Il est généreux dans le sens des efforts. On sait à quoi il nous sert aussi, pas qu'un joueur défensif, on ne va pas cracher dessus, on prend toute sa palette", a indiqué Kimpembe.