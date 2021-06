Cinq jours avant son entrée en lice pour le championnat d'Europe 2020 contre l’Allemagne (mardi, 21h), l'équipe de France a reçu la visite du président de la République, Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat s'est rendu à Clairefontaine et a notamment échangé avec Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Benzema rassurant sur sa blessure

Présent ce jeudi matin à Clairefontaine, Emmanuel Macron a salué les joueurs et a notamment dit "Merci pour le vaccin !" à Kylian Mbappé. L'attaquant parisien avait publié une photo sur Instagram en montrant s'être fait vacciné contre le Covid-19. Il a également félicité N'Golo Kanté pour sa victoire en finale de Ligue des champions.



Le chef de l'Etat a également rencontré Karim Benzema pour la première fois avec les Bleus et a pris des nouvelles de l'ancien Lyonnais, qui était sorti sur blessure contre la Bulgarie (3-0). "Comment ça va Karim ? Ça me fait plaisir", a-t-il demandé à Karim Benzema. "Bon ça va ?Ce n'est pas une blessure sérieuse ? C'est vrai ? Rien de méchant ? Top !"