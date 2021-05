Bleus : Koundé veut montrer ses qualités

Le 18 mai dernier, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 joueurs de l'équipe de France retenus pour le prochain Championnat d'Europe et parmi les heureux élus, Jules Koundé aura un statut particulier car il a été convoqué pour la première fois chez les Bleus. Très performant en Liga sous le maillot du FC Séville, le défenseur central connu pour ses nombreuses montées sur le terrain, ne semble pas appréhender ses premiers pas dans le groupe de la sélection tricolore. Mieux encore, il aspire à pouvoir démontrer certaines de ses qualités, si jamais il en a l'occasion.

Koundé veut s'imposer chez les Bleus



Ce vendredi, la succession des conférences de presse débutée mercredi s'est poursuivie et le natif de Paris est apparu plutôt serein, en dépit d'une expérience habituelle avec les Espoirs. "L'équipe de France A, c'est difficile de dire à partir de quel moment c'est devenu un objectif. Peut-être quand je suis arrivé à Séville, et que j'ai joué de plus en plus... Ça a toujours été quelque chose de présent dans ma tête, même si c'était plus ou moins lointain. J'y ai toujours cru, j'ai toujours travaillé pour. Avoir cet objectif en ligne de mire a fait que j'ai pu réaliser les performances avec le Séville FC", a-t-il reconnu, de façon franche.

Très fier d’intégrer ce groupe et toujours honoré de pouvoir représenter la France en portant ses couleurs 💙🤍❤️ pic.twitter.com/3ZJ5G79HYY

— Jules Kounde (@jkeey4) May 19, 2021





Reconnaissant avoir effectué de nets progrès en Espagne au niveau de la concentration et des relances grâce à l'aide de Julen Lopetegui, son coach à Séville, Koundé a indiqué vouloir s'imposer, à terme, dans l'équipe dirigée par Didier Deschamps. "Si j'ai été appelé, c'est parce que je le mérite et que le coach me fait assez confiance et pense que j'ai les capacités pour évoluer dans ce groupe. J'y suis allé avec beaucoup de naturel, en jouant mon jeu, sans me faire des nœuds dans la tête. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est sûr qu'il y a une période d'adaptation, mais je vais faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible et montrer que j'ai des qualités."