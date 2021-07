Gareth Southgate était forcément de bonne humeur après la qualification de l'Angleterre face au Danemark pour la finale du Championnat d'Europe. Le coach anglais a plaisanté avec ses hommes, arguant auprès de ses deux de ses jeunes joueurs Bukayo Saka et Jude Bellingham qu'atteindre la finale d'un tournoi majeur, comme l'Angleterre l'a fait mercredi, n'est pas normalement ce qui se passe pour les Three Lions... "Je viens de dire à [Bukayo] Saka et [Jude] Bellingham que ça ne marche pas comme ça normalement !" a ainsi confié Southgate à ITV au terme de la rencontre.



"Tellement fier"



"Je suis tellement fier des joueurs. C'est une occasion incroyable d’en faire partie, les fans ont été incroyables toute la nuit. Cela n'allait pas être simple. Le match de l'autre soir à Rome l’était, mais nous l'avons dit aux joueurs qu'ils devraient faire preuve de courage et ne pas tomber dans certains travers, et nous l'avons fait ce soir. Quand vous avez attendu aussi longtemps pour passer ce stade de la compétition et étant donné l'expérience internationale limitée de certains joueurs, on peut dire qu'ils ont fait un travail incroyable."