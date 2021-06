Wijnaldum, un Oranje qui a du jus

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🏆 #EURO2022 🇳🇱🇺🇦 #NEDUKR

💥 Georginio Wijnaldum pour l'ouverture du score !!

➡️ Le néo-parisien profite d'une erreur de Bushchan et ajuste une frappe imparable ! https://t.co/46L9WKWjqD

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 13, 2021



2528 - Georginio Wijnaldum a marqué le 1er but pour les Pays-Bas en tournoi majeur (EURO + Coupe du Monde) depuis 2528 jours, quand Wijnaldum lui-même avait trouvé la faille lors du Mondial 2014. Leader. #NEDUKR #euro2020 pic.twitter.com/JXYO0Bcv2J

— OptaJean (@OptaJean) June 13, 2021

Dans un premier temps, et peut-être encore pour un bon nombre de supporters parisiens, le nom de Georginio Wijnaldum n'est pas apparu comme le cador toujours attendu au Paris Saint-Germain, qui a habitué ses fans à manger du caviar. Dimanche, contre l'Ukraine, l'ancien joueur du Feyenoord, du PSV et de Newcastle a surtout rappelé à tout le monde qu'il était un. Et notamment au moment où les Reds de Jürgen Klopp marchaient sur l'eau. Forcément pas un hasard, tout autant que le fait qu'il ait été chipé au nez et à la barbe du Barça.Parmi les joueurs du PSG à disputer l'Euro, il est le seul à avoir marqué lors du premier tour. Auteur de l'ouverture du score des Oranje,, il a fait étalage de sa grande capacité à se projeter, tout en puissance avec et sans ballon. Un profil très intéressant pour le club de la capitale, qui a toujours été à la recherche de ces fameux milieux "box to box". Une éventuelle association à deux avec Marco Verratti obligerait a priori l'Italien à reculer un peu à nouveau, mais serait-ce un mal ?Georginio Wijnaldum a marqué 23 fois en 76 sélections, un ratio remarquable pour un milieu qui n'est pas exclusivement offensif - et loin de là. Lors des 19 matchs où il a fait trembler les filets adverses, les Pays-Bas ont gagné 18 fois (une défaite face à la Grèce en septembre 2016). Et sa série en cours est de. Kylian Mbappé lui-même s'est dit "très content" de l'arrivée de son nouveau coéquipier (pour RTL) : "C'était une belle opportunité pour le club, qui a très bien travaillé." Le joueur de 30 ans a obtenu d'autres occasions contre l'Ukraine, auteur de cinq tirs (deux cadrés) sur les quinze de son équipe au total. Il aurait aussi pu se muer en passeur décisif.