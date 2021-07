Les supporters anglais ont du mal à accepter le fait que le football ne reviendra pas à la maison cet été, après l'échec en finale du Championnat d'Europe contre l'Italie. Alors que certains 'fans" ont commencé à maltraiter les joueurs qui ont raté les tirs au but, d'autres ont essayé de prendre les choses en main. Un de ces supporters a créé une pétition sur la plateforme change.org pour exiger une réédition de la finale.

"Ce n’était pas juste du tout"

"Le match du 11/07/2021 n'était pas juste du tout", a écrit le créateur. "L'Italie n'a reçu qu'un carton jaune pour avoir traîné des joueurs anglais comme s'ils étaient des esclaves. Toutes les poussées, les tractions et les coups de pied et l'Italie était toujours autorisés ? C'était définitivement biaisé. L'Italie aurait dû recevoir un carton rouge pour sa façon de jouer et le match revanche devrait avoir lieu avec un arbitre impartial. Ce n'était pas du tout juste." La pétition vise à obtenir 75 000 signatures en tout et à en recueillir la majorité rapidement.