Une pétition pour rejouer Angleterre-Danemark

La façon de se qualifier de l'Angleterre pour la finale du Championnat d'Europe ne passe pas auprès de certains supporters. Face au Danemark, la sélection anglaise a obtenu un penalty assez litigieux lors de la prolongation alors qu'elle était tenue en échec par son opposant. Un contact entre un défenseur danois - Mathias Jensen - et Raheem Sterling n'a pas semblé si flagrant lors de la 104ème minute de jeu et par la suite, sur un penalty, Harry Kane a offert le but de la victoire aux Three Lions (2-1). Sur l'action, Danny Makkelie, arbitre de la rencontre, a rapidement désigné le point de penalty avant que sa décision ne soit confirmée par le VAR. 29 000 signatures enregistrées

Au terme de la rencontre, Sterling n'avait lui aucun doute sur le sujet. "Il y avait absolument penalty, je suis entré dans la surface, il a placé sa jambe en opposition et il y avait clairement penalty. C’est un pas de plus dans la bonne direction", disait-il au micro de ITV. Ce vendredi, une pétition a été diffusée sur le site change.org, demandant à l'UEFA de faire rejouer la rencontre en raison de ce penalty litigieux. Signée par Cris Pinto, elle s'insurge contre la décision de l'arbitre de la rencontre, mais pas seulement : "Nous voulons annuler le penalty infligé au Danemark. C’était une mauvaise décision, il doit y avoir un contact pour siffler un penalty. Et il n’y a eu absolument aucun contact. Il y avait aussi deux ballons sur le terrain juste avant le penalty et un stylo laser pointé sur Kasper Schmeichel , pendant le penalty. Si cette décision n’est pas annulée, cela constituerait un échec pour l’UEFA et pour le magnifique jeu qu’est le football." Pour le moment, plus de 29 000 signatures ont été enregistrées même si l'instance n'invalidera pas le résultat du match, comme cela avait été également le cas lors de la pétition afin de faire rejouer France-Suisse, motivée par le placement de Yann Sommer lors du penalty manqué par Kylian Mbappé.