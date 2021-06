Ukraine : Chevtchenko souligne la nervosité de son équipe

Méritante face aux Pays-Bas dimanche, l'Ukraine n'avait pu faire autre chose que de s'incliner dans une rencontre rythmée et riche en buts (3-2). Ce jeudi, la sélection dirigée par Andreï Chevtchenko a obtenu un premier succès dans ce Championnat d'Europe, en s'imposant contre la Macédoine du Nord grâce à des réalisations de Yaremchuk et Yarmolenko (2-1). La réduction de l'écart d'Alioski n'aura pas été suffisante pour les Macédoniens. De fait, l'Ukraine, dans ce groupe C homogène, qui comporte également les présences des Pays-Bas et de l'Autriche, s'est relancée dans la perspective des huitièmes de finale du tournoi continental.

"La Macédoine a du caractère", juge Chevtchenko

L'Ukraine a affiché deux visages lors des deux mi-temps, en montrant une nervosité assez évidente dès la 56ème minute, après le but d'Alioski et cela n'a pas échappé à Chevtchenko. "En seconde période, l'équilibre a changé, mais l'équipe a joué une très bonne première période. Une de nos erreurs nous a coûté un penalty, Nous sommes devenus nerveux, il nous fallait marquer, Nous avons eu des occasions. Il faut aussi saluer notre adversaire, la Macédoine a du caractère. Mais je trouve que l'équipe a bien joué en attaque aujourd'hui, c'était beau à regarder", a affirmé le sélectionneur de l'Ukraine dans des propos retranscrits par L'Equipe.



Son homologue; Igor Angelovski, a regretté le manque de rigueur de son équipe, qui a concédé une deuxième défaite en autant de rencontres dans ce tournoi continental, mais n'est pas encore éliminée. "Sur leurs buts, nous aurions dû être plus attentifs [...] Mais en seconde période nous avons vu la vraie équipe de Macédoine. Nous avons vu pourquoi nous sommes à ce tournoi. Nous méritons notre place, et nos supporters ont encore été très bons. Nous sommes battus mais nous ne sommes pas encore éliminés. Il n'y a pas plus grande motivation que de jouer contre les Pays-Bas. Je pense qu'avec un bon match nous pourrons marquer nos premiers points dans ce tournoi", a-t-il assuré. C'est lundi (18 heures), que l'Ukraine affrontera l'Autriche et que dans le même temps, la Macédoine du Nord tentera de gêner la Hollande avec l'espoir de réaliser un exploit.