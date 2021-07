Ukraine - Chevtchenko : "Le match le plus difficile pour nous"

Après sa qualification dans les derniers instants de la prolongation contre la Suède (2-1), l'Ukraine va avoir droit à un opposant d'une catégorie supérieure avec son affrontement face à l'Angleterre, samedi sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome (21 heures) à l'occasion d'un quart de finale qui paraît sur le papier assez déséquilibré. En conférence de presse, ce vendredi, Andreï Chevtchenko s'est montré conscient du défi qui se présente devant son groupe, sans toutefois partir perdant.

L'Ukraine ne va pas changer ses principes de jeu

"On est conscient de la qualité de l'adversaire qu'on va rencontrer demain. C'est l'une des équipes les mieux équilibrées, avec des joueurs fabuleux. Je veux saluer le travail de Gareth Southgate qui a constitué un très bon groupe. L'Angleterre vit sans doute l'un des meilleurs moments dans son histoire. Demain, ce sera le match le plus difficile pour nous, contre un redoutable adversaire. Mais nous sommes aussi une bonne équipe. On a déjà eu l'occasion de montrer notre caractère, on a montré des principes de jeu et on n'en changera pas", a expliqué le sélectionneur de l'Ukraine.



Buteur face à la Suède et élément expérimenté du groupe, Olexandre Zintchenko (40 sélections) a lui mis en avant les qualités nécessaires afin de réaliser un possible exploit. "Le fait que l'Angleterre n'ait pas pris de but à l'Euro montre qu'ils ont très bien défendu. Walker et Stones (ses partenaires sous le maillot de Manchester City, ndlr) font une très belle saison. Mais il n'y a pas d'équipe parfaite, toutes les équipes ont leurs points faibles. À ce stade de ce tournoi tout est possible. On fera de notre mieux, on va essayer de les surprendre. Mais, bien sûr, on réalise que pour réussir à passer ce tour, on va tous devoir jouer le meilleur match de notre vie", a expliqué le capitaine de l'Ukraine.