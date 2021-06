Contre l'Arménie ce mardi, la Croatie lance réellement sa préparation à l'Euro. Avant d'affronter l'Angleterre à Wembley et l'Ecosse et la République tchèque à Glasgow pendant la phase de poules, la sélection au damier va se chercher des certitudes. Finalistes de la dernière Coupe du Monde, les compatriotes de Luka Modric ne savent pas trop où ils vont. En 2019, ils n'ont perdu qu'un match dans les éliminatoires au rendez-vous continental mais en 2020, ils n'ont gagné qu'une fois lors de la Ligue des Nations.

Capable de battre la Suisse en amical, l'équipe entraînée par Zlatko Dalic a aussi commencé les qualifications à la Coupe du Monde 2022 avec une défaite contre la Slovénie. Depuis les retraites internationales de Danijel Subasic, Mario Mandzukic et Ivan Rakitic, la Croatie se cherche. Ses performances collectives n'ont pas toujours été abouties et pourtant, elle reste un outsider sérieux lors de l'Euro qui débute dans une dizaine de jours. Les Vatreni ne font pas partie des favoris au titre mais il faudra s'en méfier, notamment lors des matchs à élimination directe.

Un effectif de qualité en quête d'automatisme



Le huitième de finaliste de l'Euro 2016 n'a pas réussi à capitaliser sur sa finale mondiale pour apprendre à faire peur mais il garde la capacité à surprendre. Avec des joueurs comme Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Nikola Vlasic, Ante Rebic ou Andrej Kramaric, la Croatie possède un milieu de terrain consistant et des atouts offensifs intéressants. Tout ce beau monde va maintenant avoir besoin de s'entendre et de hausser son niveau de jeu pour répondre aux exigences d'une grande compétition internationale. L'état de forme de Luka Modric sera important pour y arriver. La défense composée des vieillissants Domagoj Vida et Dejan Lovren va devoir profiter de son expérience pour faire oublier ses lacunes.

Si la Croatie veut espérer réaliser une épopée, c'est à ce niveau que se situe la clé. Capable d'atteindre la finale de la Coupe du Monde il y a trois ans, en écartant notamment l'Angleterre en demi-finale, la sélection au damier a la recette pour exploiter son potentiel au maximum et briller dans une grande compétition. Dès ce mardi face à l'Arménie, elle va devoir commencer à la réapprendre pour montrer son meilleur visage à l'Euro et prouver qu'elle est capable de progresser malgré les difficultés.