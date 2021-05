Frappart poursuit son ascension



👏 🇫🇷 Stéphanie Frappart sera la première femme arbitre à un EURO masculin. La Française est sélectionnée comme quatrième arbitre ou arbitre assistante de réserve à l'#EURO2020. pic.twitter.com/zPwPvsA0Uz

. D'abord, Clément Turpin a été retenu au sein de la liste des 18 arbitres principaux (en plus d'un arbitre argentin, Fernando Rapallini, dans le cadre d'un échange prévu avec la CONMEBOL par rapport à la tenue de la Copa América 2021). La seconde représentante de la France sera Stéphanie Frappart, qui ne cesse de se faire une place dans le panorama du football mondial. La native de Herblay était devenue la première femme à arbitrer comme centrale en Ligue 1 et en Ligue des Champions, mais également lors d'une phase de qualification à un Mondial, le 27 mars dernier à l'occasion du match entre les Pays-Bas et la Lettonie (2-0).Elle sera la première femme retenue au sifflet dans un Euro masculin. "La Française Stéphanie Frappart, qui a déjà dirigé plusieurs matches de compétitions interclubs et pour équipes nationales masculines de l’UEFA cette saison, a été sélectionnée comme arbitre de soutien et remplira la fonction de quatrième officielle aux côtés d’autres collègues, conformément à la liste complète des arbitres ci-jointe", précise l'UEFA dans son communiqué.: Felix Brych (Allemagne), Cüneyt Çakr (Turquie), Carlos Del Cerro Grande (Espagne), Andreas Ekberg (Suède), Orel Grinfeeld (Israël), Ovidiu Alin Hategan (Roumanie), Sergei Karasev (Russie), Istvan Kovacs (Roumanie), Bjorn Kuipers (Pays-Bas), Danny Makkelie (Pays-Bas), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Espagne), Michael Oliver (Angleterre), Daniele Orsato (Italie), Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugal), Daniel Siebert (Allemagne), Anthony Taylor (Angleterre), Clément Turpin (France), Slavko Vini (Slovénie).