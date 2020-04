Trop tendres pour l'Euro 2020, mûrs pour l'Euro 2021 ?

France

🇫🇷 Equipe de France

🗨️ Deschamps : "Camavinga, une très bonne chose pour le football français" pic.twitter.com/mVDgmMJDCa

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 7, 2019



Espagne

17 – Buteur avec Barcelone à 17 ans et 40 jours, Ansu Fati est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à marquer en Ligue des Champions. Pépite. #INTBAR pic.twitter.com/YPf6CBsDZr

— OptaJean (@OptaJean) December 10, 2019



Angleterre

👶 Mason Greenwood, plus jeune buteur de l'histoire de Man U en Coupe d'Europe ! https://t.co/CP4Oa53EBi

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 20, 2019



Pays-Bas

Le report d'un an de l'Euro oblige forcément à penser à(17 ans), la pépite du football français qui a explosé cette saison à Rennes mais jouait un peu moins ces derniers temps, à cause notamment de l'arrivée du champion du monde Steven Nzonzi., passé lui du côté des adultes (21 ans) et déjà leader technique avec l'Olympique Lyonnais, est l'autre jeune qui risque de taper fort à la porte des Bleus au printemps 2021.Jamais sélectionné encore avec les A,(17 ans) était dans l'ultime pré-liste de Luis Enrique, en mars. L'idée est très claire : verrouiller l'avenir de la révélation du Barça, natif de Guinée, avec la Roja. Moins jeune,(24 ans), le milieu de Wolverhampton formé au Barça et né au Mali, est dans le même cas, lui aussi retenu dans cette dernière pré-liste. Déjà convoqué en Espoirs, comme Ansu Fati, il a également connu les U17 et U19.(18 ans), qui avait dû porter un maillot avec le flocage du PSG lors de l'exploit de Manchester United à Paris la saison dernière en Ligue des Champions (1-3), puisqu'il n'avait pas de tunique prête à son nom, se fait justement un patronyme chez les Red Devils, où il ne se prive pas de profiter du manque de consistance devant : cinq buts en Premier League, cinq autres en Ligue Europa.C'est un pari, mais l'Ajax Amsterdam commence à nous y habituer :(17 ans), s'il ne joue pas encore beaucoup avec les champions des Pays-Bas, affole tous les recruteurs européens et peut tout à fait prétendre à un profil à la Frenkie de Jong, symbole du parcours exceptionnel de l'Ajax en Ligue des Champions l'an dernier, s'il obtient ce temps de jeu dès la saison prochaine.