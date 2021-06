Tout savoir sur France-Suisse

C'est avec son statut de favori que l'équipe de France va défier la Suisse, ce lundi soir sur la pelouse de l'Arena nationale de Bucarest pour un huitième de finale de Championnat d'Europe qui pourrait être plus indécis que prévu. Didier Deschamps a prévenu en conférence de presse : "Là, on a l’objectif d’être en quarts de finale, et on sait que les impressions du premier tour peuvent changer. Il suffit de voir l’Italie, qui avait donné la meilleure impression, et dont le huitième de finale n’a pas été simple, pour ne pas dire très compliqué", laissant planer le doute quant à une possible défense à trois mais confirmant les forfaits de Lucas Digne, Jules Koundé et Marcus Thuram.

La Suisse au complet face aux Bleus

Contre la Suisse, treizième au classement FIFA, les Bleus auront pour ambition de s'éviter des sueurs froides, dans un match couperet. Après avoir terminé en tête du groupe de la mort, la sélection tricolore devra confirmer son rang. Deschamps a déjà indiqué son souhait majeur, mettre en place une animation qui placera "les joueurs dans leurs meilleures positions". En face, la Suisse, ne compte aucun forfait et devrait évoluer en 3-4-2-1. Vladimir Petkovic, le sélectionneur de la Nati, a mis en exergue un désir d'aller au plus haut. "Il faudra trouver notre propre système et augmenter notre capacité de percussion. Car si on joue à 100 % et les Français aussi, cela ne suffira pas pour nous qualifier. Il faudra dépasser nos limites, en espérant que la France ne sera pas à 100 %."