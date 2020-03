TEAM NEWS: Hugo Lloris misses out this afternoon with a groin injury. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/dakMv6OWDo

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 1, 2020

Retour en bleu différé pour Lloris ?

Les Spurs de Tottenham se mesuraient à Wolverhampton, ce dimanche à l’occasion de la 28e levée de la Premier League. Et ils ont dû le faire sans leur gardien titulaire, Hugo Lloris.Le club londonien a communiqué sur le sujet pour préciser que son champion du monde souffrait d’une « blessure à l’aine ». La gravité n’a pas été dévoilée, pas plus que la durée éventuelle de son indisponibilité.Didier Deschamps doit divulguer le 18 mars prochain les éléments sur lesquels il compte pour les deux rencontres amicales prévues contre la Finlande et l’Ukraine. Pour rappel, Lloris avait déjà dû manquer les deux derniers rassemblements en raison d’une sérieuse blessure au coudeLa dernière de ses 114 capes remonte au mois de septembre dernier (contre Andorre).