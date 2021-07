Toni Kroos, c’est la fin !

Clap de fin pour Toni Kroos avec l'Allemagne ! Le joueur du Real Madrid a informé son arrêt de sa carrière internationale. Sous le maillot de la sélection allemande, le joueur a inscrit 16 réalisations avec 106 sélections. En 2014 au Brésil, il s'est offert son premier titre mondial lors de la finale gagnée contre l'Argentine (1-0). L'élimination à l'Euro contre l'Angleterre (2-0) a sans doute précipité sa retraite en équipe nationale. Il souhaite maintenant se concentrer sur son club, le Real Madrid.

Toni Kroos privilégie son club à sa sélection



Sur réseaux sociaux, il a informé qu'il faisait désormais une croix sur l'équipe nationale et se focalise à présent entièrement sur les Merengue. « Je veux me concentrer pleinement sur mes objectifs avec le Real Madrid pour les prochaines années et aussi être là pour ma femme et mes trois enfants », a expliqué le champion du monde 2014. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le joueur de 31 ans a encore de beaux jours devant lui sur les terrains du football.