L’équipe de France va très certainement devoir composer sans Corentin Tolisso à l’occasion du championnat d’Europe de l’été prochain. Le site du quotidien Bild vient de faire savoir que le milieu international tricolore vient de contracter une blessure de nature musculaire et celle-ci serait suffisamment grave pour l’immobiliser pendant une période de six mois. Autrement dit, la saison de l’ancien lyonnais est déjà terminée et il n’y a aucune chance pour qu’il soit rétabli pour le tournoi continental.

Tolisso est maudit

Tolisso se serait blessé tout seul jeudi alors qu’il avait tenté une frappe. Un coup dur pour le champion du monde, qui se faisait une joie à l’idée de participer à une nouvelle compétition majeure avec son pays. En l’absence de Blaise Matuidi, il croyait même avoir un rôle important à jouer dans le onze de départ.

Ces derniers temps, Tolisso n’a pas été épargné par les soucis physiques. Cette saison, il avait déjà dû rejoindre l’infirmerie bavaroise à deux reprises et c’était à chaque fois à cause de souci musculaires. Pour rappel, en 2018/2019, il avait manqué 190 jours de compétition en raison d’une rupture des ligaments croisés.

Tolisso buteur dans un 3-3 de folie à Munich !