Tirage au sort Euro 2020 : Les Bleus avec un cador, le groupe de la Belgique presque au complet… Ce que l’on sait déjà sur la phase finale

Il est temps d’en savoir plus. Avec déjà la certitude de n’être pas complètement fixés, déjà parce que seulement 20 des 24 qualifiés sont connus. Mais ce n’est pas tout. Le tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2020 se déroulera ce samedi à Bucarest, à partir de 18h00. Une cérémonie bien particulière, à cause du format à part de la compétition, qui fête les 60 ans de sa première édition, remportée par l’URSS en France. Pour l’occasion, l’UEFA a décidé d’organiser le tournoi à travers le continent, dans 12 villes issues de 12 pays différents. Ce qui tronque le tirage au sort d’avance. Aucune équipe n’était ainsi qualifiée d’office pour la phase finale. Mais les pays organisateurs, qui accueillent chacun trois rencontres d’un même groupe, avaient la garantie de recevoir au moins deux matchs de poule en cas de qualification de leur sélection.







L’Italie, qui recevra le match d’ouverture à Rome, la Russie, le Danemark, les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne ont ainsi déjà leur place dans le tableau à ce titre. La Belgique et l’Ukraine ont aussi été envoyés d’office respectivement dans les groupes B et C. Il ne restait plus que deux places à attribuer pour les têtes de série, désignées selon les résultats lors des éliminatoires. L’Ukraine ne pouvant affronter la Russie, pour des raisons politique, la Belgique a hérité d’office de la poule avec la Sbornaïa et le Danemark. Les Diables Rouges savent même que le quatrième larron sera le pays de Galles, contre qui ils avaient perdu en quart de finale en 2016 (2-0), ou la Finlande, dont ce sera la première participation à l’Euro. L’Ukraine affrontera de son côté les Pays-Bas et la Roumanie, si cette dernière s’extirpe du barrage de la Ligue A.





Le tableau actuel de l’Euro 2020





Groupe A (Rome et Bakou)



Italie



Pot 2



Pot 3



Pays de Galles ou Finlande







Groupe B (Saint-Pétersbourg et Copenhague)



Belgique



Russie



Danemark



Pays de Galles ou Finlande







Groupe C (Amsterdam et Bucarest)



Ukraine



Pays-Bas



Pot 3



Roumanie ou Vainqueur barrage Ligue D (Géorgie / Biélorussie / Macédoine du Nord / Kosovo)







Groupe D (Londres et Glasgow)



Angleterre



Pot 2



Pot 3



Barrage Ligue C (Ecosse / Israël / Norvège / Serbie)







Groupe E (Bilbao et Dublin)



Espagne



Pot 2



Pot 3



Barrage Ligue B (Bosnie-Herzégovine / Irlande du Nord / Slovaquie / Eire)







Groupe F (Munich et Budapest)



Allemagne



Pot 2



Pot 3



Vainqueur barrage Ligue A si Islande, Bulgarie, ou Hongrie, ou Vainqueur barrage Ligue D (Géorgie / Biélorussie / Macédoine du Nord / Kosovo)







Les Bleus sont aussi impactés par ce tirage au sort très dirigé. Il ne reste plus que quatre positions à attribuer pour les équipes du chapeau 2, dont fait partie la France, 7eme du ranking des éliminatoires. Les hommes de Didier Deschamps ont ainsi la certitude d’hériter d’une nation référence au niveau européen : l’Italie, l’Angleterre, l’Espagne ou l’Allemagne. Sans oublier que le Portugal, placé dans le troisième pot malgré son statut de champion d’Europe en titre, pourrait également se retrouver avec les Bleus. En ajoutant à cela le pays de Galles (dans le groupe de l’Italie), demi-finaliste du dernier Euro, ou la Serbie, qui serait dans la poule de l’Angleterre en cas de succès dans le barrage de la Ligue C, ça pourrait donner un sacré programme aux Bleus dès le premier tour. Ils seront fixés là-dessus en fin de journée.





Equipes restantes au tirage au sort





Pot 2



France



Pologne



Suisse



Croatie







Pot 3



Portugal



Turquie



Autriche



Suède



République tchèque







Pot 4



Pays de Galles



Finlande