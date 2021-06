Suisse : Xherdan Shaqiri, le maître à jouer de la Nati

Xherdan Shaqiri a marqué deux fois plus de buts en trois matchs de l'Euro avec la Suisse, qu'en 22 apparitions toutes compétitions confondues avec Liverpool cette saison. Remplaçant dans le club anglais, il est la pierre angulaire de la Nati depuis de nombreuses années et encore plus depuis le début de l'été. Au top de sa forme physiquement après avoir raté l'intégralité des éliminatoires de l'Euro à cause de soucis musculaires, le joueur d'1,69 m est le dépositaire du jeu suisse. Ailier de formation, il est de plus en plus souvent aligné au poste de milieu offensif dans le 3-4-3 de Vladimir Petkovic. Ce repositionnement n'a pas affecté son rendement.

Dans l'axe du secteur offensif helvète, il est capable de faire la différence pour permettre à son équipe d'être dangereuse. Dans le groupe de 26 retenu par le sélectionneur de la Suisse, personne n'a marqué plus de buts en équipe nationale que Shaqiri et seul Granit Xhaka a joué plus de matchs internationaux que lui. Cette expérience, ce double vainqueur de la Ligue des Champions va en profiter pour tenter d'emmener son pays vers les quarts de finale de l'Euro en écartant les champions du monde français (21h00, beIN SPORTS 1). Mais surtout en brisant un plafond de verre par la même occasion.



Xherdan Shaqiri, l'homme des grands rendez-vous suisses

La Nati n'a jamais joué un quart de finale de l'Euro. Pourtant, le joueur de 29 ans avait tout tenté pour y arriver en 2016. Face à la Pologne, il avait marqué un but incroyable en réussissant une retournée acrobatique de l'entrée de la surface de réparation. Cette magnifique inspiration n'avait pas empêché une élimination aux tirs aux buts. Une frustration dont la sélection helvétique va tenter de se nourrir au moment d'affronter son voisin français. A la Coupe du Monde 2014 ou à l'Euro 2016, Xherdan Shaqiri a déjà affronté la France.

Malgré sa réussite dans les grands tournois, il a été impliqué sur 50% des buts suisses dans les grandes compétitions internationales depuis 2014, le joueur d'origine kosovare n'a encore jamais été décisif face à la France. S'il parvient à briser cette mauvaise série en trompant Hugo Lloris ou en aidant un de ses coéquipiers à le faire, Xherdan Shaqiri prouvera une fois de plus son importance au sein de la sélection suisse.