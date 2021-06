Suisse : Frei prévient les Bleus

"Sur un jour parfait, elle peut battre tout le monde"



Treizième au classement FIFA, la sélection dirigée par Vladimir Petkovic défiera l'équipe de France, ce lundi soir à Bucarest à l'occasion d'un huitième de finale de Championnat d'Europe qui pourrait être indécis (21 heures). Aux yeux d'Alexandre Frei, ancien capitaine de la Nati, la sélection helvète est capable de mettre les Bleus en difficulté dans un tournoi continental qui a réservé quelques surprises, comme par exemple l'élimination des Pays-Bas contre la République Tchèque, dimanche (0-2).Auteur de 82 buts en 84 sélections avec la Suisse, Frei s'est confié dans les colonnes du Parisien au sujet de l'opposition entre la France et la Suisse. "On a battu la Belgique en Ligue des Nations (5-2 en novembre 2018, ndlr), c’est bien, mais ce n’est pas la même chose si tu le fais dans un Championnat d'Europe. C’est une très bonne équipe. Sur un jour parfait, elle peut battre tout le monde", a-t-il expliqué. Alors que la Suisse peut s'appuyer sur des éléments expérimentés mais inconstants - Shaqiri, Xhaka, Embolo - elle pourrait profiter d'un complexe de supériorité éventuel de la France. "Sa principale faiblesse, c’est sa mentalité dans les mauvais jours. S’ils prennent le match au sérieux, ils sont redoutables. En revanche quand ils ont peur, sont arrogants… Il faut vraiment qu’ils soient dans le match.Favoris sur le papier, comme depuis le début de la compétition, les Bleus sont prévenus, après être arrivée troisième du groupe A derrière l'Italie et le pays de Galles, la Suisse compte jouer le coup à fond.