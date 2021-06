Suède : Kulusevski testé positif au Covid-19

La Suède est frappée par un coup dur à quelques jours de son entrée en lice dans le Championnat d'Europe, prévue lundi 14 juin pour la rencontre face à l'Espagne à Séville. Comme Sergio Busquets du côté de la Roja, Dejan Kulusevski a été testé positif au Covid-19, ce mardi, comme l'a affirmé le sélectionneur Janne Andersson en conférence de presse. L'attaquant de la Juventus Turin est placé à l'isolement pour les sept prochains jours au minimum et est forfait pour le match prévu contre l'Espagne.

La Suède amoindrie offensivement

Pour le moment, aucun autre membre de la sélection de la Suède n'a été testé positif. Dejan Kulusevski, lui, devra patienter avant d'éventuelles bonnes nouvelles. D'abord, il faudra qu'il soit testé négatif au Covid-19 et qu'il ne présente plus aucun symptôme durant deux jours afin d'envisager reprendre le tournoi. Après le match face à l'Espagne, la Suède défiera la Slovaquie, le 18 juin, puis la Pologne, le 23 dans le groupe E. Le forfait de Kulusevski - contre l'Espagne - restreint le potentiel offensif de la Suède en attaque car la sélection sera pour rappel privée de Zlatan Ibrahimovic, victime de soucis au genou. Par ailleurs, aucun remplaçant ne sera appelé afin de remplacer Kulusevski, a affirmé la fédération suédoise de football.