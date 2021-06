Suède : Isak, le "Mini Zlatan" a bien grandi

Comme lors de chaque grande compétition internationale, l’Euro charrie son lot de révélations, qui confirmeront – ou non – ensuite. Et si on ne peut pas encore présumer du destin d’Alexander Isak, le jeune attaquant suédois (21 ans) semble déjà promis à un (très) bel avenir. Il n’a pourtant pas marqué depuis le début de la compétition, mais cela ne l’a pas empêché de se distinguer.



Remplacé dès la 68e minute contre l’Espagne alors qu’il était l’un des rares animateurs de cette rencontre fermée (0-0), il a été encore plus en vue face à la Slovaquie (1-0), se procurant de grosses occasions, notamment après un impressionnant raid solitaire, en partant de son camp et en éliminant plusieurs adversaires, avant d’être à l’origine du penalty transformé par Forsberg (1-0), d’une inspirée déviation pour Quaison.

La clause de rachat de Dortmund annulée Mais le longiline Isak (1,92m), surnommé depuis ses débuts le « Mini Zlatan », en référence à Zlatan Ibrahimovic, forfait pour l’Euro, ne sort pas de nulle part. Après avoir explosé à l’AIK, il débarque à Dortmund en janvier 2017, à l’âge de 17 ans, pour un peu moins de 10 millions d’euros. Mais il jouera peu en Allemagne et rebondira en prêt aux Pays-Bas (14 buts en 18 matchs avec Willem II), avant d’être transféré à la Real Sociedad à l’été 2019, inscrivant 33 buts en 89 matchs toutes compétitions confondues, dont 17 en Liga.



Et alors que ce championnat d’Europe va continuer pour la Suède, opposée à la Pologne mercredi mais déjà assurée de finir au pire parmi les meilleurs troisièmes, Isak va encore avoir l’occasion à se montrer, alors que sa cote grimpe en flèche. Et le club basque s’est entendu avec Dortmund pour annuler la clause de rachat du club allemand, fixant une clause libératoire aux alentours des 70 millions d’euros, d’après AS. Qui rapporte aussi que les clubs anglais seraient les plus intéressés, et particulièrement Arsenal et le Chelsea de celui qui fut son (éphémère) entraîneur à Dortmund, Thomas Tuchel. Une piste moins onéreuse que celle menant à Erling Haaland pour les Blues.