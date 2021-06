Qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020, le pays de Galles n'est pas parvenu à surmonter l'obstacle danois. Laminés par les offensives scandinaves (0-4), les Dragons sont sortis la tête basse de la compétition. Et l'attention s'est tout de suite portée sur Gareth Bale, les médias cherchant à savoir si le joueur du Real Madrid allait annoncer sa retraite. Ce dernier a finalement mis fin au suspense.

Après avoir planté un journaliste de la BBC qui l'interrogeait sur son avenir, Gareth Bale a finalement accepté d'en dire plus sur ses intentions au micro du média gallois S4C : "Je veux continuer à jouer. [...] Les gens posent tout le temps des questions stupides. J'adore jouer pour le pays de Galles et je jouerai pour mon pays jusqu'au jour où je ne jouerai plus au football."

"I love playing for Wales. I will play for Wales until the day that I stop playing football." 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Capten Cymru, Gareth Bale. ❤️️#EURO2020 #WAL | @Cymru | @OwainTJones17 pic.twitter.com/TOxCNB7lzn — S4C Chwaraeon 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@S4Cchwaraeon) June 26, 2021

Et le Gallois a confirmé sa volonté de poursuivre en regardant déjà vers la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar : "Nous venons de démarrer notre campagne de qualifications. Nous devons nous servir de notre expérience et conserver notre confiance en nous. Il faut que l'on continue à jouer notre football et je pense que nous pourrons nous qualifier pour la prochaine Coupe du monde."

Les Gallois surclassés par les Danois :