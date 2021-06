Stanislav Cherchesov, le nouveau Tsar

Lors du dernier Euro, la Russie avait plus fait parler pour le comportement de ses supporters que pour son niveau de jeu. Mais ce temps est révolu. Après une élimination dès le premier tour en 2016, la Sbornaïa a su rebondir. Et la nomination de Stanislav Cherchesov au poste de sélectionneur y est pour beaucoup. Arrivé au lendemain du fiasco connu en France, l'entraîneur a la moustache a parfaitement exploité son pragmatisme pour éviter une telle déconvenue lors de la Coupe du Monde organisée à domicile. Avec son inamovible 4-2-3-1, le quinquagénaire est même parvenu à hisser la sélection russe dans le top 8 mondial. En 2018, pour la première fois depuis la chute de l'Union Soviétique, la Russie atteignait les quarts de finale de Coupe du Monde. Un exploit que les coéquipiers d'Aleksei Miranchuk seraient bien inspirés de reproduire lors d'une deuxième compétition consécutive organisée à la maison. Leur sélectionneur, ancien gardien international russe, connaît en tout cas la recette pour.

La Russie a impressionné lors des éliminatoires

Ce samedi contre la Belgique (21h00, beIN Sports 1), comme face à la Finlande la semaine prochaine, la Russie jouera à Saint-Pétersbourg. Un atout non-négligeable pour une sélection qui mise sur la continuité pour confirmer sa progression. A l'Euro, le groupe sera sensiblement le même qu'à la Coupe du Monde. Il faut reconnaître qu'il a fait ses preuves. Durant les éliminatoires, en-dehors de ses deux revers face à la Belgique, la Russie a gagné tous ses matchs et n'a encaissé qu'un but. Un bilan prometteur pour une équipe aussi solide défensivement que clinique offensivement grâce à Aleksandr Golovin, son maître à jouer et Artem Dzyuba, son incontournable buteur. Même s'il est parfois critiqué à cause de ses relations avec la presse et le faible renouvellement de son équipe, Stanislav Cherchesov a fait ses preuves. A l'Euro, l'ancien entraîneur du Spartak Moscou, Terek Grozny, Amkar Perm, Dynamo Moscou ou du Legia Varsovie sera l'une des principales attractions de la sélection russe. Surtout si grâce à lui, la Sbornaïa parvient à laver l'affront subi en 2016.