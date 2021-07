Spinazzola, tombé pour la Nazionale

[⚽️ VIDÉO] 🏆 #BELITA

D'abord, il est apparu digne, encore comme un soldat au coeur de son combat. A la 80eme minute, Leonardo Spinazzola a demandé le changement, stoïque et toujours debout, alors que l'Italie continuait de tenir sa qualification face à la Belgique (2-1). Et puis, quelques poignées de secondes plus tard, il s'est écroulé et a compris. Pas spécialement pour gagner du temps, comme on pouvait le penser au premier abord,. Ses pleurs et son évacuation sur civière, dans la foulée, ne trompaient malheureusement pas. Son Euro est évidemment terminé, lui qui a été une des grandes révélations de cette Squadra Azzurra si joueuse et rafraîchissante."Il a été l’un des meilleurs joueurs de la compétition, et il le sera toujours même s’il ne joue pas les prochains matchs, regrettait le sélectionneur Roberto Mancini en conférence de presse, à l'issue de la partie. Nous sommes très, très tristes de ce qui est arrivé, ça a l’air sérieux." Le diagnostic n'était pas encore tombé, et n'a finalement pas fait mentir le coach de la Nazionale... "C’est une grande perte, on va essayer d’aller jusqu’au bout pour lui, renchérissait son coéquipier Lorenzo Insigne. Il aura été un joueur clé pour nous, avec une grande influence." Dans l'avion du retour de Munich, en lien avec lui par téléphone,, afin de l'associer jusqu'au bout à la réussite collective. Un grand et beau moment.Arrière gauche très offensif, très impliqué dans ce caractère très joueur et intense de l'Italie lors de cet Euro, le joueur de la Roma - ancien défenseur de la Juventus, révélé à l'Atalanta - était titulaire indiscutable. Seulement ménagé lors du troisième match de poule contre le Pays de Galles (1-0),... jusqu'à la catastrophe. Quelques minutes plus tôt, il réussissait un sauvetage exceptionnel sur sa ligne devant Romelu Lukaku (voir plus haut). "Le rêve bleu continue", a vite relancé l'intéressé sur son compte Instagram. Rien n'est impossible avec ce "super groupe", selon lui. A 28 ans, il assure enfin qu'il reviendra bientôt. Peut-être dès dimanche pour lever le trophée de champion d'Europe, qui sait... Le symbole serait splendide.