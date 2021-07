Southgate tranche déjà sur son avenir

Les Three Lions anglais n'ont pas réussi à remporter le premier Euro de leur histoire. Pourtant favoris pour les bookmakers avant la rencontre, les hommes de Gareth Southgate ont craqué au terme d'une calamiteuse séance de tirs au but (1-1, 2 t.a.b à 3). Au lendemain de cet échec, le sélectionneur anglais s'est présenté devant la presse pour revenir sur le parcours de son équipe, mais également pour évoquer son avenir.

Et Southgate s'est montré clair d'entrée de jeu : "A l'heure où je vous parle, mon but est d'emmener cette équipe au Qatar. Bien sûr, nous devrons nous qualifier. Avant cela, je dois prendre le temps de revoir le match d'hier et réfléchir à ce qu'il s'est passé durant le tournoi." Le tacticien anglais est donc bien décidé à poursuivre son travail à la tête de la sélection, et à la diriger durant la Coupe du monde 2022.

Se reposer avant de repartir

En attendant, l'homme veut s'offrir quelques vacances : "J'ai besoin de repos. C'est une expérience incroyable d'entraîner son équipe dans ce genre de tournoi, mais cela demande une énergie infinie." Gareth Southgate a cependant confiance en son groupe qu'il sait encore jeune et capable de progresser d'ici 2022 : "L'ensemble de l'équipe peut repartir pour un tour avec les jeunes notamment qui atteindront leur pic de potentiel d'ici deux à quatre ans." De bon augure pour la Coupe du monde.